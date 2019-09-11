PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Слідчі Нідерландів визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17

У Нідерландах слідча група перекваліфікувала статус фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха із свідка в підозрювані.

Слідчі Нідерландів визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17

Міжнародна слідча група та нідерландський прокурор розповсюдили листа, де йдеться про те, що Володимир Цемах тепер проходить у ролі одного з підозрюваних у справі про збиття малайзійського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом.

Депутат від Європарламенту Каті Пірі також додала, що вимога Росії обміняти Цемаха вказує на те, що вона визнає свою провину у катастрофі.

Читайте: Нідерланди вимагають від РФ видати Цемаха

Крім того, Каті Пірі заявила про мізерні шанси допитати Володимира Цемаха.

Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародній слідчій групі вдасться допитати Цемаха. Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні, – зауважила євродепутат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед обміном.

Джерело: Deutsche Welle

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка