У Нідерландах слідча група перекваліфікувала статус фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха із свідка в підозрювані.

Міжнародна слідча група та нідерландський прокурор розповсюдили листа, де йдеться про те, що Володимир Цемах тепер проходить у ролі одного з підозрюваних у справі про збиття малайзійського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом.

Депутат від Європарламенту Каті Пірі також додала, що вимога Росії обміняти Цемаха вказує на те, що вона визнає свою провину у катастрофі.

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Крім того, Каті Пірі заявила про мізерні шанси допитати Володимира Цемаха.

Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародній слідчій групі вдасться допитати Цемаха. Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні, – зауважила євродепутат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед обміном.