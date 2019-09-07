Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следственные перед обменом допросили бывшего “руководителя ПВО” Славянской бригады Владимира Цемаха.

Цемах Владимир Борисович — бывший начальник ПВО “ДНР”, служил в 1-й Славянской бригаде. В 2014 году он находился на позициях в районе города Снежного в момент крушения Boeing 777, из-за чего стал главным фигурантом по делу сбивания малазийского самолета.

7 сентября Цемаха вместе с другими участниками обмена вернули в Москву.

– Его допросили и не только перед возвращением в Россию. Мы сделали все, что нас попросили европейские лидеры. Это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен, – заявил Зеленский.

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Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи Владимира Цемаха.