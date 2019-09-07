PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Следователи Нидерландов допросили Цемаха перед обменом

Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следственные перед обменом допросили бывшего “руководителя ПВО” Славянской бригады Владимира Цемаха.

Владимир Цемах

Цемах Владимир Борисович — бывший начальник ПВО “ДНР”, служил в 1-й Славянской бригаде. В 2014 году он находился на позициях в районе города Снежного в момент крушения Boeing 777, из-за чего стал главным фигурантом по делу сбивания малазийского самолета.

7 сентября Цемаха вместе с другими участниками обмена вернули в Москву.

– Его допросили и не только перед возвращением в Россию. Мы сделали все, что нас попросили европейские лидеры. Это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен, – заявил Зеленский.

Читайте: В Bellingcat обмен пленными между Украиной и РФ связали с делом МН17

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи Владимира Цемаха.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка