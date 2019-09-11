Во дворе хмельницкого предприятия Електротранс 10 новеньких троллейбусов. Техника – есть, водителей – нет. Причина – стандартная для любого областного центра. Что уж говорить о маленьких городках. В троллейбусном парке заполнены только половина вакансий.

Те, кто сейчас работают на предприятии – одни из немногих, кто пока не ищет счастья за рубежом. Хотя многие из Хмельницкого делятся на тех, кто уже уехал, и кто собирается. В городе в каждой семье есть заробитчане. Дошло до того, что некоторые бизнесмены уже задумываются завозить рабочую силу из Азии.

В некоторых городах суммы переводов из-за рубежа уже сравнялись с городскими бюджетами. В Хмельницком об огромных вливаниях говорят на примере новостроек. Заробитчане там выкупают целые этажи квартир.

Из украинских вокзалов один за другим уходят автобусы в Чехию и Польшу. В страны, где больше всего работает украинцев. Вскоре увеличится еще и количество автобусов, которые поедут в Германию. Берлин, который рабочие места держал недосягаемыми для трудовых мигрантов, уже сдался. С нового года заробитчанам скажут: добро пожаловать на работу.

В Германии, например, тот же строитель заработает в четыре раза больше чем в Польше.

Германия ждет прежде всего украинских медсестер и работников рабочих профессий. Причем искать работу можно как из Украины, так и уже приехав в ФРГ. В соседней с Германией Польшей среди предпринимателей уже паника. О возможном отъезде украинцев говорят на всех телеканалах.

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Польская экономика держится на украинцах. Издание Gazeta Prawna составила список 50 человек, оказавших наибольшее влияние. Второе место занял собирательный образ украинских заробитчан. Они даже обошли президента Дуду, который был третьим. Украинских заробитчан в Польше почти полтора миллиона только по официальной статистике. Поэтому поляки уже начинают по-настоящему бороться за украинских рабочих, а заробитчан даже не пугает статистика нападений на украинцев, которые участились в последнее время.

Особенно поразил случай в этом году, когда работодатель отказался отвезти украинца в больницу после сердечного приступа и оставил в лесу, где заробитчанин умер, а также случай, когда украинцы работали в теплицах и на поле, а фермер толкал их и нецензурно ругался.

Германия VS Польша: в Европе идет война за украинца

Но несмотря на все украинцы продолжают ехать в Польшу. На автовокзале в Варшаве куда ни глянь – на автобусах и автомобилях украинские номера. Причем, если раньше ехал на заработки кто-то один из семьи, то теперь выезжают целыми семьями. И прямо на вокзале их уже ждут агентства по трудоустройству.

В поисках счастья за рубежом более 3 миллионов украинцев. По прогнозу же ООН, с такими темпами трудовой миграции как сейчас, к 2050 году население Украины сократится на 18 млн. Она рискует превратиться в страну стариков и детей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что с начала года заробитчане перечислили в Украину более 100 млрд грн.