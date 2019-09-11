На подвір`ї хмельницького підприємства Електротранс 10 новеньких тролейбусів. Техніка – є, водіїв – немає. Причина – стандартна для будь-якого обласного центру. Що вже говорити про маленькі містечка. В тролейбусному парку заповнені тільки половина вакансій.

Ті, хто зараз працюють на підприємстві – одні з небагатьох, хто поки не шукає щастя за кордоном. Хоча багато хто з Хмельницького діляться на тих, хто вже поїхав, і хто збирається. У місті в кожній родині є заробітчани. Дійшло до того, що деякі бізнесмени вже замислюються завозити робочу силу з Азії.

В деяких містах суми переказів з-за кордону вже зрівнялися з міськими бюджетами. В Хмельницькому про величезні вливання говорять на прикладі новобудов. Заробітчани там викупають цілі поверхи квартир.

З українських вокзалів один за одним відходять автобуси до Чехії та Польщі. До країн, де зараз найбільше працює українців. Незабаром збільшиться ще й кількість автобусів, які поїдуть до Німеччини. Берлін, який робочі місця тримав недосяжними для трудових мігрантів, вже здався. З нового року заробітчанам скажуть: ласкаво просимо на роботу.

В Німеччині, наприклад, той же будівельник заробить в чотири рази більше аніж в Польщі.

Німеччина чекає насамперед українських медсестер та працівників робочих професій. Причому шукати роботу можна як з України, так і вже приїхавши до ФРН. У сусідній з Німеччиною Польщею серед підприємців вже паніка. Про можливий від’їзд українців говорять на всіх телеканалах.

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Польська економіка тримається на українцях. Видання Gazeta Prawna склала список 50 людей, які мали найбільший вплив. Друге місце посів збірний образ українських заробітчан. Вони навіть обійшли президента Дуду, який був третім. Українських заробітчан у Польщі майже півтора мільйони тільки за офіційною статистикою. Тому поляки вже починають по-справжньому боротися за українських робітників, а заробітчан навіть не лякає статистика нападів на українців, які почастішали останнім часом.

Особливо вразив цьогорічний випадок, коли працедавець відмовився відвезти українця до лікарні після серцевого нападу та залишив у лісі, де заробітчанин помер, а також випадок, коли українці працювали у теплицях та на полі, а фермер штовхав їх та нецензурно лаявся.

Німеччина VS Польща: в Європі триває війна за українця

Але попри все українці продовжують їхати до Польщі. На автовокзалі у Варшаві куди не глянь – на автобусах та автівках українські номери. Причому, якщо раніше їхав на заробітки хтось один з родини, то тепер виїжджають цілими сім’ями. І просто на вокзалі на них вже чекають агенції з працевлаштування.

В пошуках щастя за кордоном понад 3 мільйони українців. За прогнозом ж ООН, з такими темпами трудової міграції як зараз, до 2050 року населення України скоротиться на 18 млн. Вона ризикує перетворитися в країну старих і дітей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що з початку року заробітчани перерахували в Україну понад 100 млрд грн.