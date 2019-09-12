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Госдеп США выделит Украине $141,5 млн на усиление обороны

Государственный департамент США одобрил $141,5 млн помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

Госдеп США выделит Украине $141,5 млн на усиление обороны

Помощник госсекретаря по вопросам политико-военных дел Кларк Купер отметил, что 11 сентября конгресс сообщили об этом финансирование. Эти деньги начнут использовать через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.

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В помощь входят, в частности, деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще +250 млн долларов от Министерства обороны.

– Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии, – сказал Купер.

К слову, министр энергетики США Рик Перри заявил, что Украине готовы помочь достичь своего полного потенциала в сфере энергетики.

Источник: Defense News

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