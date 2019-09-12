Державний департамент США cхвалив $141,5 млн допомоги в галузі безпеки для України, яку суперечливо затримала адміністрація президента Дональда Трампа.

Помічник держсекретаря з питань політико-військових справ Кларк Купер зазначив, що 11 вересня конгрес сповістили про це фінансування. Ці гроші почнуть використовувати через 15 днів після повідомлення, якщо заперечень не буде.

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У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

– Державний департамент оцінив подальші можливості щодо іноземного військового фінансування та додаткові можливості на рахунках Протидії російській агресії, – сказав Купер.

До слова, Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україні готові допомогти досягти свого повного потенціалу у сфері енергетики.

Джерело: Defense News