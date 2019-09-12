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Факты / Мир / Россия

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ

Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против России до 15 марта 2020 года.

Ограничения касаются 170 россиян и сепаратистов, а также 44 организаций.

Читайте: Дело Скрипалей: против России начал действовать второй пакет санкций

Санкции против РФ введены из-за угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ нужно усиливать, если она не будет выполнять Минские соглашения.

Источник: European Council Council of the European Union

Фото: Dreamstime

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