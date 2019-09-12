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Факти / Світ / Росія

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ

Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії до 15 березня 2020 року.

Обмеження стосуються 170 росіян і сепаратистів, а також 44 організацій.

Читайте: Справа Скрипалів: проти Росії почав діяти другий пакет санкцій

Санкції проти РФ введені через загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що санкції проти РФ потрібно посилювати, якщо вона не виконуватиме Мінські угоди.

Джерело: European Council Council of the European Union

Фото: Dreamstime

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