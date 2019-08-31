Без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве заявил, что санкции в отношении РФ могут только усиливаться, если она не будет выполнять Минские соглашения.

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Зеленский подчеркнул, что это совместная позиция Украины и Польши.

– Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот, – сказал он.

Президент добавил, что скоординировал с главой Польши дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированного Крыма.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом.