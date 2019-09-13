12 сентября состоялась 29-я церемония вручения Шнобелевской премии. Кто получил награды за неоднозначные и даже смешные открытия – далее в материале.

Шнобелевскую премию ежегодно получают ученые за самые неординарные и абсурдные открытия в разных областях науки. 29 церемония прошла в Гарвардском университете США.

Физика

Награду в этой области получили двое ученых из Тайваня, которые установили почему и самое главное как вамбаты какают кубиками.

Справка. Вомбаты – это роющие норы травоядные животные. Внешне они похожи на маленьких медведей или крупных хомяков. Ореол обитания – Австралия.

Ранее эти ученые уже удостаивались премии в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих.

Медицина

В этой области награду получил итальянский ученый. Он в ходе исследования доказал, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

Экономика

В этой категории награду забрали ученые из Нидерландов. Они провели исследование банкнот разных стран и доказали, что лучше всего переносят болезнетворные бактерии купюры Румынии.

Химия

Победу одержал японский ученый. Он установил, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование велось на собственных детях ученого.

Биология

Победила международная группа исследователей из Сингапура, Польши, Китая, США, Австралии и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Психология

Немецкий ученый установил связь между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

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Инженерное дело

Лауреатом премии в номинации Инженерное дело стал иранский ученый. Он запатентовал аппарат для смены подгузников.

Премия мира

Ученые из Великобритании и Сингапура попытались измерить удовольствие от почесывания зудящего места – и получили награду в этой категории.

Анатомия

Группа французских ученых изучала “температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых мужчин”. Они установили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого.

Напомним, что в Факты ICTV публиковали список победителей Шнобелевской премии 2018.