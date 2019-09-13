12 вересня відбулася 29-а церемонія вручення Шнобелівської премії. Хто отримав нагороди за неоднозначні і навіть кумедні відкриття – далі у матеріалі.

Шнобелівську премію щорічно отримують вчені за найнеординарніші і найабсурдніші відкриття у різних сферах науки. 29 церемонія пройшла у Гарвардському університеті США.

Фізика

Нагороду у цій області отримали двоє вчених з Тайваню, які встановили чому і найголовніше як вамбати какають кубиками.

Довідка. Вомбати – це травоїдні тварини, які риють нори. Зовні вони схожі на маленьких ведмедів або великих хом’яків. Ореол проживання – Австралія.

Раніше вчені вже удостоювалися премії у 2015 році за дослідження тривалості сечовипускання ссавців.

Медицина

У цій області нагороду отримав італійський вчений. Він під час дослідження довів, що піца, виготовлена в Італії, знижує ризик смерті від раку органів травлення.

Економіка

У цій категорії нагороду забрали вчені з Нідерландів. Вони провели дослідження банкнот різних країн і довели, що найкраще переносять хвороботворні бактерії купюри Румунії.

Хімія

Перемогу здобув японський вчений. Він встановив, що п’ятирічна дитина щодня виділяє приблизно півлітра слини. Дослідження проводилися на власних дітях вченого.

Біологія

Перемогла міжнародна група дослідників з Сінгапуру, Польщі, Китаю, США, Австралії та Болгарії. Вони з’ясували, що намагнічені мертві таргани довше зберігають магнітні властивості, ніж живі.

Психологія

Німецький вчений встановив зв’язок між вставленої у рот ручкою і рівнем щастя.

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Інженерна справа

Лауреатом премії у номінації інженерія став іранський вчений. Він запатентував апарат для зміни підгузників.

Премія миру

Вчені з Великої Британії і Сінгапуру спробували виміряти задоволення від почісування місця, яке зудить – і отримали нагороду у категорії.

Анатомія

Група французьких вчених вивчала “температурну асиметрію мошонки у оголених і одягнених чоловіків”. Вони встановили, що у одягнених чоловіків ліве яєчко тепліше правого.

Нагадаємо, що в Факти ICTV публікували список переможців Шнобелівської премії 2018.