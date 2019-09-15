Большинство британцев поддержали проведение референдумов о независимости Шотландии и Северной Ирландии после Brexit.

Жители Великобритании считают целесообразным проведение референдумов о независимости Шотландии и Северной Ирландии после Brexit.

Данные социологического опроса показывают, что за проведение референдума в Шотландии выступили 45% британцев из Англии, Шотландии и Уэльса, в то время как против него были 30% опрошенных.

Если исключить из опроса пункт не знаю, то перевес в сторону сторонников референдума становится больше – 60% на 40%.

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Что касается вопроса референдума в Северной Ирландии – за выступили 52% британцев, а против всего 19%. Если убрать вариант не знаю, то сторонников референдума стало бы 73%, а противников 27%.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что скорее “умрет в канаве”, чем будет просить Брюссель вновь отложить Brexit.