Більшість британців підтримали проведення референдумів про незалежність Шотландії та Північної Ірландії після Brexit.

Жителі Великої Британії вважають доцільним проведення референдумів про незалежність Шотландії та Північної Ірландії після Brexit.

Дані соціологічного опитування показують, що за проведення референдуму в Шотландії виступили 45% британців з Англії, Шотландії та Уельсу, в той час як проти нього були 30% опитаних.

Якщо виключити з опитування пункт не знаю, то перевага в сторону прихильників референдуму стає більшою – 60% на 40%.

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Що стосується питання референдуму в Північній Ірландії – за виступили 52% британців, а проти всього 19%. Якщо прибрати варіант не знаю, то прихильників референдуму стало б 73%, а противників 27%.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше “помре у канаві”, ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.