PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины

Президент США Дональд Трамп подколол экс-главу страны Барака Обаму из-за размеров помощи Украине.

Не подушки, а $400 млн: Трамп упрекнул Обаму из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как много он сделал для Украины, по сравнению с предыдущим лидером страны Бараком Обамой.

Сравнение появилось на официальной странице Белого дома в Instagram.

Читайте: Везде все плохо: Трамп о выступлении Йованович на слушаниях по импичменту

Согласно инфографике, Обама предоставил Украине только подушки и одеяла, а Трамп – $400 млн на военную помощь.

Стоит добавить, что в США идет предвыборная борьба между республиканцами и демократами. Трамп – республиканец, а Обама – демократ.

Ранее Факты ICTV писали, что Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Истоник: whitehouse

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Везде все плохо: Трамп о выступлении Йованович на слушаниях по импичменту
Везде все плохо: Трамп о выступлении Йованович на слушаниях по импичменту
Слушания по импичменту: Йованович назвала вымыслом список неприкасаемых
Слушания по импичменту: Йованович назвала вымыслом список неприкасаемых
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие
Apple нагрели на $6 млн. В США китайцы обменивали поддельные iPhone на настоящие
морози у США
Отмененные авиарейсы, четверо погибших: 20-градусные морозы в США
Трамп назвал новую дату публикации разговора с Зеленским
Трамп назвал новую дату публикации разговора с Зеленским
Уильям Тейлор
Бешеная идея: Тейлор о задержке Трампом военной помощи Украине
Дональд Трамп
Импичмент Трампа: в США начались публичные слушания
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка