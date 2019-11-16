Президент США Дональд Трамп подколол экс-главу страны Барака Обаму из-за размеров помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как много он сделал для Украины, по сравнению с предыдущим лидером страны Бараком Обамой.

Сравнение появилось на официальной странице Белого дома в Instagram.

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Согласно инфографике, Обама предоставил Украине только подушки и одеяла, а Трамп – $400 млн на военную помощь.

Стоит добавить, что в США идет предвыборная борьба между республиканцами и демократами. Трамп – республиканец, а Обама – демократ.

Ранее Факты ICTV писали, что Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Истоник: whitehouse