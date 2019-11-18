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Факты / Мир / Россия

Россия подтвердила участие во встрече нормандской четверки в Париже

В Кремле подтвердили, что саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.

Россия подтвердила участие во встрече нормандской четверки в Париже

Россия подтвердила свое участие президента Владимира Путина в саммите в нормандском формате, который пройдет 9 декабря в Париже (Франция).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи мировых лидеров вышла на завершающую стадию.

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– По нормандской четверке я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная. Был очень большой перерыв в работе нормандского формата. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка будет иметь свои результаты, – отметил Песков.

По словам Пескова, 18 ноября президент РФ проведет международную телефонную беседу, которая будет во многом связана с подготовкой к нормандскому формату.

Однако он не уточнил, кому именно будет звонить российский лидер.

Ранее во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стало известно, что все препятствия для встречи в нормандском формате уже устранены.

Со своей стороны министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщал, что после встречи нормандской четверки Украина будет думать о том, что делать дальше. Одним из вариантов является выход из Минских соглашений.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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