PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Росія підтвердила участь у зустрічі нормандської четвірки в Парижі

У Кремлі підтвердили, що саміт в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі.

Росія підтвердила участь у зустрічі нормандської четвірки в Парижі

Росія підтвердила свою участь у саміті в нормандському форматі, який пройде 9 грудня в Парижі (Франція).

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі світових лідерів вийшла на завершальну стадію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кремль
До кінця року: Кремль про дату зустрічі нормандської четвірки
Никита Исаев
У РФ лідер Нової Росії Микита Ісаєв помер у поїзді
Еммануель Макрон
Макрон приїде в Україну
Зустріч у нормандському форматі: які загрози перед Україною
Зустріч у нормандському форматі: які загрози перед Україною
Нормандський формат
Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі
Розведення сил на Донбасі до нормандського саміту більше не буде – Завітневич
Розведення сил на Донбасі до нормандського саміту більше не буде – Завітневич
бомбардувальники
Бомбардувальники РФ відпрацьовували удар по Одесі – командувач ВМС
Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС
Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка