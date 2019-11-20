В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали фейком информацию ФСБ о том, что россиянин шпионил в России в пользу нашей страны.

ФСБ РФ заявила о задержании якобы завербованного украинской военной разведкой гражданина России.

Согласно сообщению российской спецслужбы, задержанный, которому инкриминируют государственную измену, является военнослужащим Южного военного округа.

Мужчина якобы собирал секретные сведения военного характера о российской армии и должен был передать их Главному управлению разведки Минобороны Украины.

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К слову, в нашей разведке назвали сообщение ФСБ фейковым и отказались готовить заявление в ответ.

Напомним, на территории Польши задержаны граждане Украины по запросам России в Интерпол.

Источник: BBC Україна