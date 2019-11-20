У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали фейком інформацію ФСБ про те, що росіянин шпигував у Росії на користь нашої країни.

ФСБ РФ заявила про затримання нібито завербованого українською військовою розвідкою громадянина Росії.

За повідомлення російської спецслужби, затриманий, якому інкримінують державну зраду, є військовослужбовцем Південного військового округу.

Чоловік нібито збирав секретні відомості військового характеру про російську армію та мав передати їх Головному управлінню розвідки Міноборони України.

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До слова, в нашій розвідці назвали повідомлення ФСБ фейковим та відмовилися готувати заяву у відповідь.

Нагадаємо, на території Польщі затримано громадян України за запитами Росії в Інтерпол.

Джерело: BBC Україна