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Факты / Украина

Польша задержала 19 украинцев по запросам РФ в Интерпол

МИД Украины предотвратило передачу России задержанных в Польше граждан Украины.

польша полиция

На территории Польши задержаны 19 граждан Украины по запросам России в Интерпол. Об этом рассказали в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что дипломатам удалось предотвратить выдачу российской стороне двух украинцев.

Из сообщения МИД непонятно, входят ли они в число 19 задержанных или изначально задержан был 21 человек.

Читайте: Работал на разведку РФ: в Польше задержали шпиона

Также не уточняется, были ли выданы России остальные украинцы, или они продолжают находятся в Польше.

Как сообщалось, в Польше по запросу России задержали ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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