PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трампа пригласили на слушания по импичменту

Комитет Палаты представителей США по судебным делам пригласил президента Дональда Трампа на слушания по импичменту, которые состоятся 4 декабря.

Дональд Трамп

В письме председатель судебного комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер приглашает Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря.

– Я надеюсь, что он решит участвовать в расследовании напрямую или через адвоката, как это делали другие президенты до него, – говорится в письме.

Надлер также просит Трампа до 1 декабря определиться, будет ли он присутствовать на слушаниях, и указать, кто будет его адвокатом.

Читайте: Киев получил деньги без условий, Зеленский не знал о блокировании помощи – Трамп

На этом заседании президенту США могут быть предъявлены официальные обвинения.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа.

Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.

Источник: judiciary.house.gov

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не додали $36 млн. Сенаторы добились, чтобы Пентагон выделил Украине обещанные деньги
Не додали $36 млн. Сенаторы добились, чтобы Пентагон выделил Украине обещанные деньги
Как приучить украинцев бороться с коррупцией: опыт США
Как приучить украинцев бороться с коррупцией: опыт США
Аня Бланшард
Нашли останки тела дочери бойца UFC Харриса, которая исчезла месяц назад
Робот Boston Dynamics
Робопса Boston Dynamics взяли на службу в полицию
Уилли Мерфи
82-летняя бодибилдерша избила грабителя и сдала полиции
Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной
Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной
Почти 100 страниц: Госдеп обнародовал документы об отношениях США и Украины
Почти 100 страниц: Госдеп обнародовал документы об отношениях США и Украины
У США истекает время на то, чтобы блокировать Северный поток-2 – сенатор
У США истекает время на то, чтобы блокировать Северный поток-2 – сенатор
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка