Комитет Палаты представителей США по судебным делам пригласил президента Дональда Трампа на слушания по импичменту, которые состоятся 4 декабря.

В письме председатель судебного комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер приглашает Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря.

– Я надеюсь, что он решит участвовать в расследовании напрямую или через адвоката, как это делали другие президенты до него, – говорится в письме.

Надлер также просит Трампа до 1 декабря определиться, будет ли он присутствовать на слушаниях, и указать, кто будет его адвокатом.

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На этом заседании президенту США могут быть предъявлены официальные обвинения.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа.

Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.

Источник: judiciary.house.gov