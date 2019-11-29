Страны НАТО стремятся лучших отношений с РФ и готовы к диалогу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности диалога с Россией.

Он отметил, что в НАТО согласовали политику в отношении РФ, которая основывается на двуедином подходе. Так, в 2016 году в Варшаве страны НАТО решили, что стоит работать над обеспечением сдерживания и обороны, но одновременно необходимо участвовать в политическом диалоге с Россией.

– Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, но даже без улучшенний мы должны говорить с РФ – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что наблюдается больше военного присутствия России и проводится больше военных учений, которые приводят к высокой напряженности.

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По его словам, диалог с РФ нужен, чтобы были прозрачность и предсказуемость во избежание инцидентов и несчастных случаев, которые могут создавать действительно опасные ситуации.

Ранее Факты ICTV писали, что администрация президента США Дональда Трампа собирается в 2020 году сократить финансирование НАТО, а все сэкономленные средства направить в Украину, чтобы оказать финансовую поддержку.