Країни НАТО прагнуть кращих відносин з РФ та готові до діалогу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про важливість діалогу з Росією.

Він зазначив, що в НАТО узгодили політику стосовно РФ, яка ґрунтується на двоєдиному підході. Так, у 2016 році у Варшаві країни НАТО дійшли згоди, що варто працювати над забезпеченням стримування й оборони, але водночас брати участь у політичному діалозі з Росією.

– Ми прагнемо кращих відносин з Росією, але навіть без покращених ми повинні говорити з РФ – наголосив Столтенберг.

Він додав, що спостерігається більше воєнної присутності Росії і проводиться більше воєнних навчань, які призводять до високої напруженості.

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За його словами, діалог з РФ потрібен, аби були прозорість і передбачуваність для уникнення інцидентів і нещасних випадків, які можуть створювати дійсно небезпечні ситуації.

Раніше Факти ICTV писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа збирається в 2020 році скоротити фінансування НАТО, а всі зекономлені кошти направити в Україну, аби надати фінансову підтримку.