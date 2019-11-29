Решение Датского энергетического агентства о разрешении строительства Северного потока-2 обжаловали.

Представительница Датского энергетического агентства Эллен Эвиг Йогенсен рассказала, что заключение ведомства о разрешении на строительство Северного потока-2 в датских водах обжаловали.

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– Одна жалоба по проекту Северный поток-2 была представлена в рамках сроков для подачи апелляции, – отметила Йогенсен.

Напомним, 30 ноября Дания разрешила строительство газопровода Северный поток-2 через свои воды.

Северный поток-2 – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Проект финансируется российским Газпромом (50%) и пятью европейскими компаниями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie и OMV. Стоимость трубопровода – €9,5 млрд.

Ранее Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала.

Украина, Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, что Северный поток-2 – это угроза для энергетической безопасности Европы.