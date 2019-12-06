Рэпер Dr. Knarf потерял половину черепа после взрыва в нарколаборатории

Немецкий рэпер Dr. Knarf, настоящее имя которого Нико Бреннер, пострадал в результате взрыва в своей же нарколаборатории.

В 2017 году в городе Кельн немецкий рэпер Dr. Knarf пострадал в результате взрыва в нарколаборатории, после чего потерял половину черепа и был на волоске от смерти.

В лаборатории взорвалась смесь бутана и высококонцентрированного экстракта конопли.

Нико Бреннер (настоящее имя рэпера) получил 40% ожогов тела. Из-за отеков мозга, медикам пришлось вырезать половину черепа артиста.

Теперь почти через три года после инцидента Dr. Knarf записал видеообращение к поклонникам.

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Рэпер рассказал, что провел несколько месяцев в коме. В течение этого времени в Бреннера произошло четыре сердечных приступа, а одна сторона его тела была парализована.

Также он добавил, что выздоровление было долгим и мучительным. Впрочем, он начал заново учиться ходить и записал новый альбом.

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