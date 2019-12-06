Репер Dr. Knarf втратив половину черепа після вибуху в нарколабораторії

Німецький репер Dr. Knarf, справжнє ім’я якого Ніко Бреннер, постраждав внаслідок вибуху у його ж нарколабораторії.

У 2017 році в місті Кельн німецький репер Dr. Knarf постраждав внаслідок вибуху у нарколабораторії, після чого втратив половину черепа і був на волосині від смерті.

У лабораторії вибухнула суміш бутану та висококонцентрованого екстракту конопель.

Ніко Бреннер (справжнє ім’я репера) отримав 40% опіків тіла. Через набряки мозку, медикам довелося вирізати половину черепа артиста.

Тепер майже через три роки після інциденту Dr. Knarf записав відеозвернення до шанувальників.

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Репер розповів, що провів декілька місяців у комі. Протягом цього часу у Бреннера сталося чотири серцеві приступи, а одна сторона його тіла була паралізована.

Також він додав, що одужання було довгим та болісним. Втім, він почав заново вчитися ходити та записав новий альбом.

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