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Репер Dr. Knarf втратив половину черепа після вибуху в нарколабораторії

Німецький репер Dr. Knarf, справжнє ім’я якого Ніко Бреннер, постраждав внаслідок вибуху у його ж нарколабораторії.

Репер Dr. Knarf втратив половину черепа після вибуху в нарколабораторії

У 2017 році в місті Кельн німецький репер Dr. Knarf постраждав внаслідок вибуху у нарколабораторії, після чого втратив половину черепа і був на волосині від смерті.

У лабораторії вибухнула суміш бутану та висококонцентрованого екстракту конопель.

Ніко Бреннер (справжнє ім’я репера) отримав 40% опіків тіла. Через набряки мозку, медикам довелося вирізати половину черепа артиста.

Тепер майже через три роки після інциденту Dr. Knarf записав відеозвернення до шанувальників.

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Репер розповів, що провів декілька місяців у комі. Протягом цього часу у Бреннера сталося чотири серцеві приступи, а одна сторона його тіла була паралізована.

Також він додав, що одужання було довгим та болісним. Втім, він почав заново вчитися ходити та записав новий альбом.

Нагадаємо, звільнені українські моряки проходять поетапне лікування, а стан їх здоров’я оцінюється як задовільний.

Джерело: Daily Mail

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