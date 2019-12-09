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Факты / Мир

НАТО не считает Россию врагом – Столтенберг

НАТО не собирается игнорировать агрессию России против соседей, однако не считает ее своим врагом.

НАТО не считает Россию врагом – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет списка, в котором бы числились его враги.

По его словам, Россия не является врагом НАТО.

– Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины, – сказал Столтенберг.

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Он добавил, что это вовсе не значит, что Альянс собирается закрывать глаза на агрессивные действия РФ.

НАТО будет идти на диалог в тех ситуациях, где это возможно. Альянс не делит мир на друзей и врагов и всегда ищет возможность улучшить отношения со странами.

Также Столтенберг сказал о том, что в современном, непредсказуемом мире НАТО необходим для соблюдения безопасности.

К слову, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что лишь НАТО под силам остановить российскую агрессию.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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