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НАТО не вважає Росію ворогом – Столтенберг

НАТО не збирається ігнорувати агресію Росії проти сусідів, проте не вважає її своїм ворогом.

НАТО не вважає Росію ворогом – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу немає списку, в якому б значилися його вороги.

За його словами, Росія не є ворогом НАТО.

– Що ми бачимо щодо Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України, – сказав Столтенберг.

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Він додав, що це зовсім не означає, що Альянс збирається закривати очі на агресивні дії РФ.

НАТО йтиме на діалог в тих ситуаціях, де це можливо. Альянс не поділяє світ на друзів і ворогів і завжди шукає можливість покращити відносини з країнами.

Також Столтенберг сказав про те, що в сучасному, непередбачуваному світі НАТО необхідний для дотримання безпеки.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що лише НАТО може зупинити російську агресію.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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