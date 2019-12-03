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Факты / Украина

Украина обязательно станет членом НАТО – Столтенберг

Украина и Грузия должны войти в состав НАТО и им нужно помочь продвинуться в этом.

єнс столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение саммита Альянса от 2008 года о будущем членстве Украины и Грузии остается в силе.

Он считает, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО, однако пока сроки этого неизвестны.

Столтенберг добавил, что Альянсу необходимо искать пути для помощи странам в их стремлении стать частью НАТО.

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По его словам, сейчас это является главной задачей в указанном вопросе.

– Североатлантический альянс сосредоточен на помощи Киеву и Тбилиси в продвижении евроатлантической интеграции, реформ, модернизации вооруженных сил и институтов в области обороны и безопасности, – подытожил генсек НАТО.

К слову, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что взаимодействие с НАТО сосредоточат на пяти направлениях.

Источник: НАТО

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