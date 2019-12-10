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Месть за смерть ребенка – вероятная причина стрельбы в Остраве

В университетской больницы чешского города Острава открыли стрельбу, в результате которой погибло 6 человек.

Месть за смерть ребенка – вероятная причина стрельбы в Остраве

Региональный директор полиции Томаш Кужель заявил, что они знают имя преступника и скоро его поймают.

По данным издания Moravskoslezský deník, стрелок предположительно является отцом ребенка, который когда-то умер в университетской больнице Остравы.

– Таким образом мужчина мог мстить за то, что именно в этой больнице при родах умер его ребёнок, – передает издание.

Напомним, стрельба в университетской больнице чешского города Острава состоялась около 7.00.

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