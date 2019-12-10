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Помста за смерть дитини – ймовірна причина стрілянини в Остраві

В університетській лікарні чеського міста Острава відкрили стрілянину, в результаті якої загинуло 6 чоловік.

Помста за смерть дитини – ймовірна причина стрілянини в Остраві

Регіональний директор поліції Томаш Кужель заявив, що вони знають ім’я злочинця і скоро його зловлять.

За даними видання Moravskoslezský deník, стрілок імовірно є батьком дитини, яка колись померла в університетській лікарні Острави.

– Таким чином чоловік міг мстити за те, що саме в цій лікарні пыд час пологів померла його дитина, – передає видання.

Нагадаємо, стрілянина в університетській лікарні чеського міста Острава відбулася близько 7.00.

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