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Стрельба в больнице Остравы в Чехии: 6 погибших, нападающий совершил самоубийство

В университетской больницы чешского города Острава открыли стрельбу, к месту чрезвычайного происшествия прибыл спецназ.

Стрельба в больнице Остравы в Чехии: 6 погибших, нападающий совершил самоубийство

Стрельба в университетской больнице чешского города Острава состоялась около 7.00.

По данным издания MF DNES, стрельба проходила в травматологическом диспансере.

– После стрельбы в университетсткой больнице Остравы 6 человек погибло, 2 тяжело ранены, – полиция.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что среди пострадавших есть люди из зала ожидания. По его словам, преступник выстрелил в упор, целясь в голову и шею.

Полицейские вмешаласвь в чрезвычайную ситуацию в университетской больнице Остравы. Министр внутренних дел Хамачек подтвердил несколько жертв.

– На месте вмешивается региональное полицейское подразделение, включающее подразделение быстрого развертывания и полицейский вертолет. Согласно информации с места преступления, в результате нападения погибли несколько человек , – сказал министр внутренних дел Ян Хамачек.

Персонал больницы остается в палатах и ​​не должен уходить.

– Все нервничают, – рассказал сотрудник больницы.

Региональный директор полиции Томаш Кужель подтвердил, что мужчина стрелял из короткого пистолета.

Позже полиция обнаружила устроившего стрельбу в больнице в Остраве – преступник покончил с собой.

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Полос Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Твиттере сообщил, что Консульство Украины в Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом и выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Украины.

Напомним, недавно на Лондонском мосту произошла стрельба, в результате которой смертельно ранили человека.

Источник: iDNES.cz

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