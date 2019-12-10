В университетской больницы чешского города Острава открыли стрельбу, к месту чрезвычайного происшествия прибыл спецназ.

Стрельба в университетской больнице чешского города Острава состоялась около 7.00.

По данным издания MF DNES, стрельба проходила в травматологическом диспансере.

– После стрельбы в университетсткой больнице Остравы 6 человек погибло, 2 тяжело ранены, – полиция.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что среди пострадавших есть люди из зала ожидания. По его словам, преступник выстрелил в упор, целясь в голову и шею.

Полицейские вмешаласвь в чрезвычайную ситуацию в университетской больнице Остравы. Министр внутренних дел Хамачек подтвердил несколько жертв.