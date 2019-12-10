В университетской больницы чешского города Острава открыли стрельбу, к месту чрезвычайного происшествия прибыл спецназ.
Стрельба в университетской больнице чешского города Острава состоялась около 7.00.
По данным издания MF DNES, стрельба проходила в травматологическом диспансере.
– После стрельбы в университетсткой больнице Остравы 6 человек погибло, 2 тяжело ранены, – полиция.
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что среди пострадавших есть люди из зала ожидания. По его словам, преступник выстрелил в упор, целясь в голову и шею.
Полицейские вмешаласвь в чрезвычайную ситуацию в университетской больнице Остравы. Министр внутренних дел Хамачек подтвердил несколько жертв.
– На месте вмешивается региональное полицейское подразделение, включающее подразделение быстрого развертывания и полицейский вертолет. Согласно информации с места преступления, в результате нападения погибли несколько человек , – сказал министр внутренних дел Ян Хамачек.
Персонал больницы остается в палатах и не должен уходить.
– Все нервничают, – рассказал сотрудник больницы.
Региональный директор полиции Томаш Кужель подтвердил, что мужчина стрелял из короткого пистолета.
Позже полиция обнаружила устроившего стрельбу в больнице в Остраве – преступник покончил с собой.
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Полос Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Твиттере сообщил, что Консульство Украины в Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом и выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Украины.
За попередньою інформацією громадян України серед загиблих і постраждалих немає
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 10 декабря 2019 г.
Напомним, недавно на Лондонском мосту произошла стрельба, в результате которой смертельно ранили человека.
Источник: iDNES.cz