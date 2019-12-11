Готовил “теракт”: ФСБ РФ задержала сторонника Правого сектора

В российском городе Мурманск ФСБ РФ задержала “сторонника Правого сектора”, который якобы готовил “теракт”.

ФСБ России сообщила, что в городе Мурманск во время изъятия из тайника самодельного взрывного устройства задержали гражданина РФ 1983 г. р., который якобы является сторонником Правого сектора.

По информации ФСБ, он готовил “теракт” на территории города, во время которого собирался использовать самодельное взрывное устройство большой мощности.

Подозреваемый якобы должен был совершить нападение возле здания органов местного самоуправления Мурманска.

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Следственные органы РФ открыли уголовное дело по статье УК РФ – приготовление к террористическому акту.

Факты ICTV обратились в Правый сектор за комментарием и ожидают ответа от движения.

К слову, российская ФСБ задержала в оккупированном Крыму гражданку России, которая якобы занималась сбором секретной военной информацию по заданию разведки Украины.

Источник: ФСБ