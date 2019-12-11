PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Готував “теракт”: ФСБ РФ затримала прихильника Правого сектору

У російському місті Мурманськ ФСБ РФ затримала “прихильника Правого сектора”, який нібито готував “теракт”.

ФСБ

ФСБ Росії повідомила, що в місті Мурманськ під час вилучення зі схованки саморобного вибухового пристрою затримали громадянина РФ 1983 р. н., який нібито є прихильником Правого сектору.

За інформацією ФСБ, він готував “теракт” на території міста, під час якого збирався використати саморобний вибуховий пристрій великої потужності.

Підозрюваний нібито мав вчинити напад біля будівлі органів місцевого самоврядування Мурманська.

Читайте: ФСБ вкотре затримала “українського розвідника” – ГУР спростовує

Слідчі органи РФ порушили кримінальну справу за статтею КК РФ – приготування до терористичного акту.

Факти ICTV звернулися в Правий сектор за коментарем і чекають відповіді від руху.

До слова, російська ФСБ затримала в окупованому Криму громадянку Росії, яка нібито займалася збиранням секретної військової інформації за завданням розвідки України.

Джерело: ФСБ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бомбардування на Новий рік. Як Росія приєднувала Ічкерію
Бомбардування на Новий рік. Як Росія приєднувала Ічкерію
У Росії справу Гриценка передали до суду – в чому звинувачують екс-міністра
У Росії справу Гриценка передали до суду – в чому звинувачують екс-міністра
Масова ДТП у Росії: на трасі під Владивостоком зіткнулися понад 50 машин
Масова ДТП у Росії: на трасі під Владивостоком зіткнулися понад 50 машин
Подумали, що лесбіянка: в Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину
Подумали, що лесбіянка: в Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину
Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі
Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі
Росію позбавлять права проведення кількох чемпіонатів світу
Росію позбавлять права проведення кількох чемпіонатів світу
У Росії екс-міністра Рудьковського засудили до двох років в’язниці
У Росії екс-міністра Рудьковського засудили до двох років в’язниці
Я вам не пацан! Навіщо Лукашенко літав у Сочі та чи поглине РФ Білорусь
Я вам не пацан! Навіщо Лукашенко літав у Сочі та чи поглине РФ Білорусь
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка