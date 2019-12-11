Готував “теракт”: ФСБ РФ затримала прихильника Правого сектору

У російському місті Мурманськ ФСБ РФ затримала “прихильника Правого сектора”, який нібито готував “теракт”.

ФСБ Росії повідомила, що в місті Мурманськ під час вилучення зі схованки саморобного вибухового пристрою затримали громадянина РФ 1983 р. н., який нібито є прихильником Правого сектору.

За інформацією ФСБ, він готував “теракт” на території міста, під час якого збирався використати саморобний вибуховий пристрій великої потужності.

Підозрюваний нібито мав вчинити напад біля будівлі органів місцевого самоврядування Мурманська.

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Слідчі органи РФ порушили кримінальну справу за статтею КК РФ – приготування до терористичного акту.

Факти ICTV звернулися в Правий сектор за коментарем і чекають відповіді від руху.

До слова, російська ФСБ затримала в окупованому Криму громадянку Росії, яка нібито займалася збиранням секретної військової інформації за завданням розвідки України.

Джерело: ФСБ