Грызлов: Изменений в Минских договоренностях не может быть

В России считают, что Минские договоренности нельзя пересматривать или вносить в них изменения.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что разговоры об изменениях в Минских договоренностях являются “провокациями”.

Он считает, что никаких изменений в указанных договоренностях “не будет и быть не может”.

– С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят “провокационный характер” и способны осложнить ситуацию на Донбассе, – сказал Грызлов.

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По его словам, работа нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы направлена на реализацию Минских договоренностей.

Представитель России в ТКГ добавил, что сейчас необходимо думать о выполнении обязательств в соглашениях.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил, что Минские договоренности необходимо пересмотреть.

Это хотят сделать до следующей встречи нормандской четверки, которая назначена на март 2020 года.

Источник: ИА REGNUM