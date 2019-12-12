Грызлов: Изменений в Минских договоренностях не может быть

В России считают, что Минские договоренности нельзя пересматривать или вносить в них изменения.
Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что разговоры об изменениях в Минских договоренностях являются “провокациями”.
Он считает, что никаких изменений в указанных договоренностях “не будет и быть не может”.
– С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят “провокационный характер” и способны осложнить ситуацию на Донбассе, – сказал Грызлов.
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По его словам, работа нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы направлена на реализацию Минских договоренностей.
Представитель России в ТКГ добавил, что сейчас необходимо думать о выполнении обязательств в соглашениях.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил, что Минские договоренности необходимо пересмотреть.
Это хотят сделать до следующей встречи нормандской четверки, которая назначена на март 2020 года.
Источник: ИА REGNUM