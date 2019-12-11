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Факты / Украина / Политика

Изменения в Минские договоренности подготовят к следующему нормандскому саммиту

До следующей встречи нормандской четверки Трехсторонняя контактная группа планирует подготовить изменения в Минские договоренности.

Нормандський формат

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников считает, что необходимо пересмотреть Минские договоренности и внести в них изменения, чтобы “они сработали”.

По его словам, ТКГ хочет подготовить соответствующие изменения к следующему нормандскому саммиту, который должен состояться в марте 2020 года.

– Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но в эти четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны… можно выполнить до марта, – сказал Резников.

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Он добавил, что обновленную редакцию Минских договоренностей планируют обсудить с министрами иностранных дел и политическими советниками стран-членов нормандской четверки.

К слову, экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что самым положительным на нормандском саммите было обсуждение газового вопроса “без зрады”.

Источник: Громадське

Фото: Getty Images

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