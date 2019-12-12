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Факти / Світ / Росія

Гризлов: Змін у Мінських домовленостях не може бути

У Росії вважають, що Мінські домовленості не можна переглядати або вносити в них зміни.

Борис Гризлов

Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що розмови про зміни в Мінських домовленостях є “провокаціями”.

Він вважає, що жодних змін в зазначених домовленостях “не буде і бути не може”.

– З київської сторони прозвучали заяви про підготовку певних змін в Мінські домовленості. Подібні заяви носять “провокаційний характер” і здатні ускладнити ситуацію на Донбасі, – сказав Гризлов.

Читайте: Текст Мінської угоди (ДОКУМЕНТ)

За його словами, робота нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи спрямована на реалізацію Мінських домовленостей.

Представник Росії в ТКГ додав, що зараз необхідно думати про виконання зобов’язань в угодах.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Мінські домовленості необхідно переглянути.

Це хочуть зробити до наступної зустрічі нормандської четвірки, яка призначена на березень 2020 року.

Джерело: ИА REGNUM

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