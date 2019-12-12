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Самой влиятельной женщиной по версии Forbes в девятый раз стала Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель девятый раз подряд возглавила список самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes.

ангела меркель

На втором месте после Ангелы Меркель в рейтинге самых влиятельных женщин по версии Forbes оказалась глава МВФ Кристин Лагард.

Тройку лидеров замыкает спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

В список также вошли американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), королева Великобритании Елизавета II (40 место), дочь и советник президента США Иванка Трамп (42 место), певица Рианна (61 место), актриса Риз Уизерспун (90 место).

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К слову, в рейтинг Forbes также попала 16-летняя екоактивистка Грета Тунберг. Она заняла 100 место.

Напомним, ранее Time назвал Грету Тунберг человеком года.

Источник: Forbes

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