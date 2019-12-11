Екоативистка Грета Тунберг стала Человеком года по версии журнала Time.
Человеком года 2019 по версии журнала Time стала 16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
О своем решении издание объявило 11 декабря, и разместило фотографию Греты на своей обложке.
.@GretaThunberg is TIME’s 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6
— TIME (@TIME) December 11, 2019
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Напомним, Грета Тунберг стала известной в 2018 году. Именно в это время аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам.
Тогда она решила до всеобщих выборов в Швеции не посещать школу, а сидеть под парламентом и требовать, чтобы правительство придерживалось Парижского соглашения и уменьшило выбросы углерода.
Таким образом екоактивистка пыталась привлечь внимание к проблемам климата.
Что еще известно о Грете Тунберг, вы можете прочитать в материале Фактов ICTV.