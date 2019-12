Человеком года 2019 по версии журнала Time стала 16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

О своем решении издание объявило 11 декабря, и разместило фотографию Греты на своей обложке.

.@GretaThunberg is TIME’s 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

— TIME (@TIME) December 11, 2019