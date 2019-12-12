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Найвпливовішою жінкою за версією Forbes вдев’яте стала Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дев’ятий раз поспіль очолила список найвпливовіших жінок за версією журналу Forbes.

ангела меркель

На другому місці після Ангели Меркель у рейтингу найвпливовіших жінок за версією Forbes опинилася голова МВФ Крістін Лагард.

Трійку лідерів закриває спікер палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

До списку також увійшли американська телеведуча Опра Вінфрі (20 місце), королева Великої Британії Єлизавета II (40 місце), дочка і радник президента США Іванка Трамп (42 місце), співачка Ріана (61 місце), акторка Різ Візерспун (90 місце).

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До слова, у рейтинг Forbes також потрапила 16-річна екоактивістка Ґрета Тунберґ. Вона зайняла 100 місце.

Нагадаємо, раніше Time назвав Ґрету Тунберґ людиною року.

Джерело: Forbes

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