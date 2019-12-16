Твит без благодарности: железнодорожная компания обиделись на Тунберг

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn поблагодарила эко-активистку Грета Тунберг за то, что она воспользовалась их услугами, однако железнодорожники ожидали, что активистка поблагодарит за обслуживание в первом классе.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn обратилась к Греты Тунберг с благодарностью за пользование их услугами.

– Дорогая Грета, спасибо, что поддержали нас – работников железной дороги – в борьбе с изменением климата! Нам было приятно, что вы были с нами в субботу. И со 100% зеленой электричеством, – отметили в компании.

В комментарии к твиту Deutsche Bahn добавили, что им было бы более приятно, если бы Грета отметила дружественный и компетентный персонал по его месту в первом классе.

Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. 1/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Накануне эко-активистка опубликовала фото, где она сидит на полу в тамбуре.

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Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

11 декабря журнал Time назвал Грету Тунберг Человеком года 2019, разместив ее фото на обложке.

Издание отметило, что ученые, активисты и политики десятилетиями бьют тревогу из-за изменения климата, однако 16-летней школьнице удалось сделать это после выступления на саммите ООН.

Грета смогла глобально изменить настроения, “превратив миллионы расплывчатых беспокойств в мировое движение, требующее срочных изменений”.