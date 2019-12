Твит без благодарности: железнодорожная компания обиделись на Тунберг

Железнодорожная компания Deutsche Bahn обратилась к Греты Тунберг с благодарностью за пользование их услугами.

В комментарии к твиту Deutsche Bahn добавили, что им было бы более приятно, если бы Грета отметила дружественный и компетентный персонал по его месту в первом классе.

Накануне эко-активистка опубликовала фото, где она сидит на полу в тамбуре.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019