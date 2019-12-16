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Твит без благодарности: железнодорожная компания обиделись на Тунберг

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn поблагодарила эко-активистку Грета Тунберг за то, что она воспользовалась их услугами, однако железнодорожники ожидали, что активистка поблагодарит за обслуживание в первом классе.

грета тунбер оон

Железнодорожная компания Deutsche Bahn обратилась к Греты Тунберг с благодарностью за пользование их услугами.

– Дорогая Грета, спасибо, что поддержали нас – работников железной дороги – в борьбе с изменением климата! Нам было приятно, что вы были с нами в субботу. И со 100% зеленой электричеством, – отметили в компании.

В комментарии к твиту Deutsche Bahn добавили, что им было бы более приятно, если бы Грета отметила дружественный и компетентный персонал по его месту в первом классе.

Накануне эко-активистка опубликовала фото, где она сидит на полу в тамбуре.

Читайте: Грета Тунберг отказалась от от $50тыс. экологической премии

11 декабря журнал Time назвал Грету Тунберг Человеком года 2019, разместив ее фото на обложке.

Издание отметило, что ученые, активисты и политики десятилетиями бьют тревогу из-за изменения климата, однако 16-летней школьнице удалось сделать это после выступления на саммите ООН.

Грета смогла глобально изменить настроения, “превратив миллионы расплывчатых беспокойств в мировое движение, требующее срочных изменений”.

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