PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Сенат США принял санкции против Северного потока-2

Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Сенат США принял санкции против Северного потока-2

Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также санкции будут действовать в случае, если эти трубопроводы изменят название или  будут заменены другими.

Санкции будут касаться судов, которые прокладывали трубы для газопровода на глубине 100 футов ниже уровня моря. Они не обойдут стороной иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства.

Читайте: Северный поток-2: разрешение Дании на строительство обжаловали

В верхней палате Конгресса США документ поддержали 86 голосами, 8 сенаторов выступили против.

Теперь соответствующий документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

К слову, военный бюджет США, согласно принятому закону, составит $738 млрд.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Северный поток-2 заработает в середине 2020 года.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Кеннеди: причастны ли Кремль и ЦРУ к покушению на 35-го президента США
Убийство Кеннеди: причастны ли Кремль и ЦРУ к покушению на 35-го президента США
Американец сорвал джекпот, прислушавшись к совету победителя лотереи
Американец сорвал джекпот, прислушавшись к совету победителя лотереи
Російський військовий корабель
Разведывательный корабль РФ совершает опасные маневры возле США – CNN
Дональд Трамп
Готовы дать ответ – Трамп о разработке нового оружия в КНДР
Украина работает над подготовкой визита Зеленского в США – Кулеба
Украина работает над подготовкой визита Зеленского в США – Кулеба
На пляж у США выбросило тысячи морских червей, похожих на половой орган
В Калифорнии пляж засыпало “рыбами-пенисами”
Программа Открытое правительство в Украине: что предусматривает и как ее оценивают в мире
Программа Открытое правительство в Украине: что предусматривает и как ее оценивают в мире
В США появятся Космические войска
В США появятся Космические войска
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка