Сенат США принял санкции против Северного потока-2

Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также санкции будут действовать в случае, если эти трубопроводы изменят название или будут заменены другими.

Санкции будут касаться судов, которые прокладывали трубы для газопровода на глубине 100 футов ниже уровня моря. Они не обойдут стороной иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства.

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В верхней палате Конгресса США документ поддержали 86 голосами, 8 сенаторов выступили против.

Теперь соответствующий документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

К слову, военный бюджет США, согласно принятому закону, составит $738 млрд.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Северный поток-2 заработает в середине 2020 года.