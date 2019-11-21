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Северный поток-2 заработает в середине 2020 года – вице-премьер РФ

Российский газопровод в обход Украины – Северный поток-2 – заработает в середине 2020 года. Про это сообщил вице-премьера России Дмитрий Козак.

Сейчас трубопровод построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ – конец 2019 года. Однако Соединенные Штаты уже заявили – могут остановить строительство с помощью санкций. Сенатор-республиканец Тед Круз сообщил, что Белый дом, согласно с законом О противодействии противникам США с помощью санкций, может наложить ограничения на любую компанию, которая решит присоединиться к строительству газопровода. Тогда санкции приостановят Северный поток-2 более чем на год.

Факты ICTV ранее писали о том, что Зеленский обсудил с Туском Северный поток-2 и энергобезопасность в Европе

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