ЕС на полгода продлил санкции против России

Совет ЕС продлил ограничительные меры против РФ, введенные в ответ на нарушение территориальной целостности Украины, еще на полгода.

Санкции ЕС против РФ продлили на шесть месяцев – до 15 марта 2020 года.

– Эти меры заключаются в замораживании активов и ограничении поездок. В данный момент они действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц, – говорится в сообщении Евросовета.

Другие санкции ЕС, которые были введены против российских властей, были также направлены на отдельные сектора экономики РФ. Они действуют до 31 января 2020 года.

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Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма действуют до 23 июня 2020 года.

Напомним, ЕС в 2014 году ввел санкции против РФ после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а затем неоднократно их продлевал.

Источник: consilium.europa.eu