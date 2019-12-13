PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ЕС на полгода продлил санкции против России

Совет ЕС продлил ограничительные меры против РФ, введенные в ответ на нарушение территориальной целостности Украины, еще на полгода.

ЕС на полгода продлил санкции против России

Санкции ЕС против РФ продлили на шесть месяцев – до 15 марта 2020 года.

– Эти меры заключаются в замораживании активов и ограничении поездок. В данный момент они действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц, – говорится в сообщении Евросовета.

Другие санкции ЕС, которые были введены против российских властей, были также направлены на отдельные сектора экономики РФ. Они действуют до 31 января 2020 года.

Читайте: Германия отказалась снять санкции с России

Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма действуют до 23 июня 2020 года.

Напомним, ЕС в 2014 году ввел санкции против РФ после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а затем неоднократно их продлевал.

Источник: consilium.europa.eu

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Зеленський
Зеленский ответил Путину на “Сребреницу”: Резни на Донбассе не будет
Зеленский: Если будет стена с Донбассом – мы потеряем эту территорию
Зеленский: Если будет стена с Донбассом – мы потеряем эту территорию
олег сенцов
Как бы я не ненавидел Путина, благодарен ему, что он нас объединил – Сенцов
Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию
Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию
Хакери збували росіянам секретну військову інформацію
СБУ задержала хакеров, продававших россиянам секретную военную информацию
Кремль ожидает, что “Зеленский остановит войну на Донбассе” – Лавров
Кремль ожидает, что “Зеленский остановит войну на Донбассе” – Лавров
Трамп на встрече с Лавровым призвал Россию закончить войну в Украине
Трамп на встрече с Лавровым призвал Россию закончить войну в Украине
В день нормандского саммита на Донбассе погибли трое бойцов – фото и имена
В день нормандского саммита на Донбассе погибли трое бойцов – фото и имена
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка