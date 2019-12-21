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Факты / Мир

Россия создала в ООН агентурную сеть ФСБ – Ельченко

Бывший постоянный представитель Украины в ООН, а уже сегодня новоназначенный посол в США Владимир Ельченко заявил, что большинство россиян в ООН – это скрытые или открытые агенты ФСБ России.

Володимир Єльченко

Нынешний посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что половина россиян, работающих в ООН – скрытые или открытые агенты ФСБ России.

– Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ.

Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН, – подчеркнул политик.

По словам посла, через 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций.

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Он также отметил, что большинство из 20-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против украинских резолюций, на 100% зависят от нее – или от поставок оружия или от списания каких-то долгов.

– К таким странам относятся Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии, – уточнил посол.

Однако, по его словам, в ООН сформировали мощную группу друзей Украины, которые всегда поддерживают инициативы нашего государства.

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К друзьям Украины он относит наших главных стратегических партнеров Соединенные Штаты и Великобританию, все страны Европейского Союза, Польшу, страны Балтии, Турцию.

По его словам, к друзьям Украины также относятся Канада, Австралия и Новая Зеландия, европейские страны, которые не являются членами ЕС, в частности Швейцария, Норвегия, Исландия.

– В Европе, подчеркнул он, лишь одна страна “цинично и хронически голосует против всех украинских резолюций – Сербия, – отметил Ельченко.

Как сообщалось, 19 декабря 2019 года Ельченко назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Источник: Укринформ

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