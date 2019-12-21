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Росія створила в ООН агентурну мережу ФСБ – Єльченко

Колишній постійний представник України в ООН, а вже сьогодні новопризначений посол у США Володимир Єльченко заявив, що більшість росіян в ООН – це приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії.

Володимир Єльченко

Нинішній посол України в США Володимир Єльченко вважає, що половина росіян, котрі працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії.

– Російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті — на постпредство РФ.

Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН, – наголосив політик.

За словами посла, через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті ООН, Росія приховано впливає на роботу Організації Об’єднаних Націй.

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Він також зазначив, що більшість із 20-23 країн, які голосують в унісон з Росією проти українських резолюцій, на 100% залежать від неї – або від поставок зброї чи від списання якихось боргів.

– До таких країн належать Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа — в Азії, – уточнив посол.

Водночас, за його словами, в ООН сформували потужну групу друзів України, які завжди підтримують ініціативи нашої держави.

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До друзів України посол відносить наших головних стратегічних партнерів Сполучені Штати і Велику Британію, усі країни Європейського Союзу, Польщу, країни Балтії, Туреччину.

За його словами, до кола друзів України також належать Канада, Австралія і Нова Зеландія, європейські країни, які не є членами ЄС, зокрема Швейцарія, Норвегія, Ісландія.

У Європі лише одна країна цинічно і хронічно голосує проти всіх українських резолюцій – Сербія, – наголосив Єльченко.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Єльченка призначили послом України в Сполучених Штатах Америки.

Джерело: Укрінформ

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