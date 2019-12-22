Обмен пленными: Россия заявила о новом “препятствии”

В МИД РФ сообщили, что не все списки пленных для обмена взаимно подтверждены, что является “препятствием” для их обмена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время нормандского саммита Трехстороннюю контактную группу призвали согласовать списки для обмена всех установленных пленных.

По его словам, после сопоставления списков оказалось, что якобы не все лица были взаимно подтверждены, что создает еще одно “препятствие” для обмена “всех на всех”.

Лавров также сказал о том, что существуют списки подтвержденных лиц, местонахождение которых известно.

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– Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все “процессуально очищенные”. Это означает новое “препятствие” к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой, – сказал глава МИД РФ.

К слову, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что во время обмена пленными планируют вернуть 77 человек.