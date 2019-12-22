Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”

У МЗС РФ повідомили, що не всі списки полонених для обміну взаємно підтверджені, що є “перешкодою” для їх обміну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нормандського саміту Тристоронню контактну групу закликали узгодити списки для обміну всіх встановлених полонених.

За його словами, після зіставлення списків виявилося, що нібито не всі особи були взаємно підтверджені, що створює ще одну “перешкоду” для обміну “всіх на всіх”.

Лавров також сказав про те, що існують списки підтверджених осіб, місцезнаходження яких відомо.

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– Тепер у контактній групі з’явився новий критерій: встановлені – так, але вони не всі “процесуально очищені”. Це означає нову “перешкоду” для того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому, – сказав глава МЗС РФ.

До слова, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила, що під час обміну полоненими планують повернути 77 осіб.