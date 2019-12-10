Обмена всех на всех: Киев планирует вернуть 77 украинских заложников из ОРДЛО

В рамках первого этапа обмена всех на всех Украина планирует вернуть на 77 украинских заложников из ОРДЛО.

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена всех на всех планирует возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.

– 77 человек – это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганская (24 человека), – заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

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По ее словам, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.

Лутковская добавила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

Напомним, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина обсуждалась первая часть нового обмена пленными.