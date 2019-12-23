Санкции не помеха: Берлин анонсировал запуск Северного потока-2

Северный поток-2 достроят ради энергетической безопасности ФРГ, заявили в Берлине.

Санкции США не остановят строительство Северного потока-2, заявил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

По его словам, проект газопровода будет завершен во второй половине 2020 года.

Берлин настаивает, что от Северного потока-2 зависит энергетическая безопасность ФРГ.

Читайте: Санкции США против Северного потока-2: подрядчик отвел свои корабли

Байер подчеркнул, что санкции США абсолютно непостижимы, с учетом недавно достигнутых договоренностей России и Украины по транзиту газа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Источник: Bloomberg