Санкции не помеха: Берлин анонсировал запуск Северного потока-2

Северный поток-2 достроят ради энергетической безопасности ФРГ, заявили в Берлине.
Санкции США не остановят строительство Северного потока-2, заявил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.
По его словам, проект газопровода будет завершен во второй половине 2020 года.
Берлин настаивает, что от Северного потока-2 зависит энергетическая безопасность ФРГ.
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Байер подчеркнул, что санкции США абсолютно непостижимы, с учетом недавно достигнутых договоренностей России и Украины по транзиту газа.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
Источник: Bloomberg