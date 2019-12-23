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Санкції не перешкода: Берлін анонсував запуск Північного потоку-2

Північний потік-2 добудують заради енергетичної безпеки ФРН, заявили в Берліні.

Санкції не перешкода: Берлін анонсував запуск Північного потоку-2

Санкції США не зупинять будівництво Північного потоку-2, заявив координатор уряду Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр.

За його словами, проект газопроводу буде завершено у другій половині 2020 року.

Берлін наполягає, що від Північного потоку-2 залежить енергетична безпека ФРН.

Читайте: Санкції США проти Північного потоку-2: підрядник відвів свої кораблі

Баєр підкреслив, що санкції США є абсолютно незбагненними, з урахуванням нещодавно досягнутих домовленостей Росії і України щодо транзиту газу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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